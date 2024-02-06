الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد داود لـ"القاهرة الإخبارية": على المجتمع الدولى التحرك لوقف المجازر التى ترتكب فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال خالد داود، مدير تحرير الأهرام ويكلي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من اللقاءات الهامة والمحورية للوصول لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشار "داود"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينة كأمن قومي، مؤكدًا أن مصر تحوي الألاف من الفلسطينيين على أرضها منذ سنوات، فهم شركاء معنا في الوطن.

ونوه مدير تحرير الأهرام ويكلي، أن الرئيس السيسي، شدد على ضرورة استمرار عمل وكالة "الأونروا"، مضيفًا أن هذه القضية كانت مطروحة في لقاء اليوم، وهذا يدل على جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وعدم قطع شريان الحياة لأكثر من 6 ملايين فلسطيني، خاصة في ظل الضروف القاسية في فلسطين.

وقف التمويل عن الأونروا.. خطر يهدد الأمل الأخير للشعب الفلسطيني:

وتابع، أن الدول التي وقفت تمويل "الأونروا"، تناست الظروف الصعبة الذي يعيشها الشعب الفلسطيني، نتيجة القصف الهمجي والعشوائي من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأردف، أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية المجتمع الدولي، وعليه التحرك لوقف سيل الدماء والمجازر التي ترتكب بشكل يومي بحق الفلسطينيين، حيث إن الأمر تخطى كل الحدود.

وأكد، أن الأمر في المنطقة خرج عن نطاق السيطرةن بسبب تدخل أكثر من 6 جبهات ساخنة في المنطقة تتورط فيها الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا أننا على حافة الهوية وقد ننزلق لحرب إقليمية لا يمكن السيطرة عليها.

خالد داود القاهرة الإخبارية غزة القضية الفلسطينة الأونروا

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