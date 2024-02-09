الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال قصف مقراتنا وطواقمنا.. وشمال غزة يعانى مجاعة حقيقية (فيديو)

قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك أكثر من 17 شهيدًا بالإضافة إلى 30 إصابة، خلال أداء مهامهم في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلى استهدف سيارة إسعاف كانت متوجهة لانتشال الضحايا بمستشفى المعمدانى

وأشار "النمس"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد" الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة إسعاف كانت متوجهة لانتشال الضحايا والجرحى بمستشفى المعمداني، حيث تم قصفها بشكل مباشر على الرغم من التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي.

ونوه المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه منذ العدوان يتم تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، خاصة النفسية، بكل مستشفيات القطاع، ولكن الاحتلال قصف مقراتنا وطواقمنا أثناء أداء عملهم.

فريق الهلال الأحمر الفلسطينى لا يمتلك أى إمكانات طبية

وتابع أن فريق الهلال الأحمر الفلسطيني لا يمتلك أي إمكانات طبية، خاصة عقب نفاد الوقود، بالإضافة إلى ضعف المواد الغذائية والطبية، الأمر الذي يصعب مهمتنا في القطاع.

وأضاف أن المعاناة مستمرة في القطاع المنكوب بسبب ضعف دخول المساعدات الغذائية والطبية، مشيرًا إلى أن شمال غزة يعاني مجاعة حقيقية.