غرفة صناعة الأدوية: لدينا القدرة لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية للعالم

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن رئيس الوزراء يؤكد حرص القيادة السياسية على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية.

توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية يعتبر من الأمور التى تخص الأمن القومى

وأضاف "الليثي"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة DMC"، أن توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية يعتبر من الأمور التي تخص الأمن القومي، وزيادة التصدير، من أجل إدخال توسيع الطاقة الإنتاجية في البد.

ونوه رئيس غرفة صناعة الأدوية بأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، ولدينا القدرة لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية للعالم.

وأشار "الليثي" إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات مع شركات كورية، صينية، إنجليزية، صربية وفرنسية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو نقل الخبرات للعنصر البشري، بالإضافة إلى اعتبار مصر مصدرا لتصدير منتجاتها.