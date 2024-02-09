نيفين مكرم: العمل بالذكاء الإصطناعي مكلف.. ومصر قطعت شوطًا كبيرًا

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، أن الذكاء الإصطناعي بدء منذ عام 1950، حيث كان يسعى العلماء لنقل قدرات البشر إلى ألة.

وأشارت "مكرم"، خلال برنامج "بصراحة" على فضائية "الحياة"، أن هناك أشياء يصعب تحويلها للألة مثل المشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبية، بالإضافة إلى الضمير الإنساني.

وأضافت نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، أن الذكاء الإصطناعي يهدد البشرية لقوة ذكائه التي تتخطى ذكاء العالم "أينشتاين".

ونوهت إلى أن الذكاء الإصطناعي لا يعرف الأخلاقيات، فمن الممكن استخدامه ضد مصالح البشرية.

وأكدت "مكرم"، أن العمل بالذكاء الإصطناعي مكلف جدًا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال.