الجمعة 09 فبراير 2024
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نيفين مكرم: الذكاء الاصطناعى قادر على إنقاذ الكوكب لهذا السبب

الدكتورة نيفين مكرم
الدكتورة نيفين مكرم

قالت الدكتورة نيفين مكرم، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، إننا بحاجة إلى فهم لكيفية استخدام الذكاء الإصطناعي، حتى لا نقع في أخطاء تؤثر علينا بالسلب. 

وأشارت "مكرم"، خلال برنامج "بصراحة" والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن كل شيء تقوم به الآلة، الإنسان غير قادر على فعله لأنه أرقي وتتحكم به المشاعر.

وأضافت “مكرم” أن الذكاء الاصطناعي ضرورة في وقتنا الحاضر والمستقبل، وبالتالي علينا أن نحسن استخدامه حتى نحصل على أفضل إمكاناته.

وأشارت "مكرم"، إلى أن الذكاء الاصطناعي، لديه القدرة على التحكم بالتغير المناخي، وبالتالي على الكثير من الدول استخدامه بشكل إيجابي من أجل إنقاذ الكوكب.

وطالبت "مكرم"، أننا نحتاج لمراجعة المصادر قبل أن ننخدع فيما يقال، مؤكدة أن هناك دولا تستخدم الذكاء الاصطناعي لاختراق دول أخري. 

نيفين مكرم الذكاء الاصطناعي التغير المناخي بصراحة الحياة الدكتورة نيفين مكرم الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات

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