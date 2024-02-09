برلماني يطالب بتشديد الرقابة على شركات الشحن ومحاسبة المصدرين بالجنيه بدلًا من الدولار

قال النائب عصام دياب، أن هناك كارثة على أرض مصر، تخص الخطوط الملاحية، حيث أن شركات الشحن الموجودة في مصر، تنهب صادراتنا المصرية، قائلًا: "إزاي تبقى شركات شحن على أرض مصر وتحاسبني بالدولار".

وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية صدى البلد، أن الكثير من الصُناع، تتعب في المنتج ونلجأ للتصدير للمنافسة العالمية، وتأتي شركات الشحن تحاسب المصدرين بالدولار، مطالبًا بضرورة تشديد الرقابة.

ونوه النائب عصام دياب، أن مصر تهدف إلى زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن قيمة الشحن يعادل 65% من التصدير، فلابد من تشديد الرقابة على شركات الشحن من أجل زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه لابد من محاسبة المصدرين المصريين بالعملة المحلية، مؤكدًا أن الحاصلات الزراعية المصرية بلغت 4 مليار دولار، لذا اقتراح من إنشاء قناة السويس لشركة مصرية لكسب هذا الربح الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري.