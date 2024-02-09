الجمعة 09 فبراير 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 8 عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

أحمد سنجاب مراسل
أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية»

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التصريحات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية الأخيرة بشأن الهدنة الجديدة والتي رفضت الكثير من بنودها، تسببت في نشر القلق للشعب اللبناني، الذي كان يأمل في تهدئة الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأشار "سنجاب" إلى أن قوات حزب الله صعدت من التوتر بعدما استهدفت عددا من المواقع العسكرية، حيث نفذ اليوم 8 عمليات بصواريخ وصلت لأماكن أبعد لم تصل لها من قبل في إسرائيل.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن بالأمس كان هناك 9 عمليات عسكرية من جانب حزب الله، من بينها 3 استهدافات لمراكز استراتيجية للجيش الإسرائيلي، لعل أهمها قاعدة "ميرون" العسكرية.

وأضاف أن حرب الله استهدف اللواء المشاه في الشمال الإسرائيلي، حيث إن العمليات بهذه الوتيرة لم تكن معتادة على مدار الأسابيع الماضية، خاصة في ظل تجميد المفاوضات الدبلوماسية الأخيرة.

أحمد سنجاب حزب الله مراسل القاهرة الاخبارية الحدود اللبنانية إسرائيل مواقع عسكرية إسرائيلية

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