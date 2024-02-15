الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء

طقس القاهرة
طقس القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ( مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

هطول أمطار خفيفة

وتوقع الخبراء هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

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عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

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الأرصاد تحذر من تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة حتى السبت (فيديو)

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 17 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 18 11

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 10

دمياط 18 13 

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 22 13

نخل 18 08

كاترين 10 03

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 11

السلوم 15 09

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

الشلاتين 27 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16 

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 19 06

أسيوط 20 07

سوهاج 20 08

قنا 20 09 

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

الوادي الجديد 20 06

أبوسمبل 20 09

الأرصاد طقس مائل للبروده هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة ليلا السواحل الشمالية

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