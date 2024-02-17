السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

حالة الطقس اليوم السبت ولمدة أسبوع في مصر (التفاصيل الكاملة)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن حالة الطقس اليوم السبت 17 - 2 - 2024، وفقا لبيانات الأرصاد الجوية الرسمية وذلك من أجل القيام بارتداء الملابس المناسبة لليوم.

أوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم السبت وذلك من أجل توفير كافة المعلومات للمواطنين من أجل القيام ارتداء الملابس المناسبة للطقس خاصة ظل التغيرات الجوية التي تشهدها البلد خلال تلك الأيام.

حالة الطقس اليوم السبت ولمدة اسبوع فى مصر
 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 17-2-2024 درجات الحرارة في محافظات مصر،  فيسود طقس مائل للبرودة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بذلك يجب ارتداء الملابس الثقيلة منذ بداية اليوم، فيما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وطقس دافئ على جنوب سيناء، وشديد البرودة ليلًا في كافة محافظات الجمهورية.

استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات

استقرار حالة الطقس بمطروح.. وسحب مياه الأمطار من الشوارع

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

أشارت الأرصاد الجوية إلى وجود خلايا رعدية عملاقة تؤثر على محافظة الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بتساقط حبات البرد، كما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على باقى السواحل الشمالية، وهناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري.

وبينت الأرصاد الجوية وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على 7 محافظات هي (مرسى مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد) على فترات متقطعة، إذ حذر الخبراء من ملامسة أعمدة الإنارة وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

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استقرار فى حالة الطقس بالبحر الأحمر.. وهدوء حركة الرياح

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درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 18 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 17 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 17 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.
 

حالة الطقس في القاهرة السبت 17-2-2024

يوم السبت ١٧ فبراير 2024، تشهد حالة الطقس شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

لفتت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 19 فبراير إلى الأربعاء 21 فبراير 2024 تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

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