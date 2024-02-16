استقرار حالة الطقس بمطروح.. وسحب مياه الأمطار من الشوارع

استقرت حالة الطقس صباح اليوم الجمعة، في محافظة مطروح عقب سقوط أمطار استمرت على مدار يومين، حيث أعلنت المحافظة استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت محافظة مطروح أيضًا استمرار عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التي شهدت أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة، وحالة من عدم الاستقرار وإنخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استمرار تأهب جميع الأجهزة المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية بالمرور الميداني؛ لمتابعة الإسراع في إزالة تراكمات مياه الأمطار من جميع المناطق خاصة نقاط تجمعات المياه على مدار اليوم لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ورفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

شوارع مطروح

شوارع مطروح