فرق الطوارئ تكثف جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطريق الدولي بمرسي مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، سقوط أمطار غزيرة وتواصل فرق الطوارئ بمجلس المدينة منذ الصباح لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي ومدخل المدينة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

رفع تراكمات مياه الأمطار

وأكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه يتم رفع تراكمات مياه الامطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة علي مدار اليوم بنطاق المركز، تيسيرًا علي المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس غير المستقر الذي تشهده المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة اليومي.

رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات

وشدد رئيس مرسي مطروح، على فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا.

طرق تلقي الشكاوي

وأعلن عمرو عبد المجيد عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

يأتي ذلك لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة، بسرعة رفع تراكمات مياة الأمطار بالميادين والشوارع الرئيسية والطريق الدولي بنطاق المدينة.

وفي السياق ذاته كان قد وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة مطروح في إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة والتعامل مع تداعيات الطقس غير المستقر، حيث شهدت المحافظة أمطارًا رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة، منذ مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس، مع الدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

تجمعات مياه الأمطار

تجمعات مياه الأمطار

تجمعات مياه الأمطار

تجمعات مياه الأمطار