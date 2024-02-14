"تعليم مطروح" تكرم فريق مدرسة الحمام الثانوية بنات الفائز بمسابقة الأوائل

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فريق مدرسة الحمام الثانوية بنات، والذي حقق المركز الأول على مستوي المحافظة في مسابقة أوائل الطلاب،بحضور الدكتورة رحاب قاسم، مدير إدارة الحمام التعليمية.

_ الانتماء الوطني لدى الطلاب

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة لفريق الثانوية بنات بعد تحقيق إنجاز التفوق العلمي على مستوى المحافظة، ناقلا لهم تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مضيفا أن تلك المسابقة تأتي لتعميق الانتماء الوطني لدي الطلاب وصقل المهارات العلمية، ومضيفا أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم تلك المسابقات إلى إعداد خلق جيل قادر على إحداث التنمية المنشودة للمجتمع.

_ سفراء المنظومة التربوية

وفي ختام التكريم، حث شحاتة طلاب المدرسة الثانوية على مواصلة الاجتهاد والصبر في طلب العلم وتنظيم الوقت وتقدير المسئولية ليكونوا خير سفراء للمنظومة التربوية بمطروح ونموذج طلابي يحتذى به في سبيل تشريف اسم المحافظة بين كل المحافظات وتحقيق مركز جمهوري متقدم بمسابقة أوائل الطلاب المركزي على مستوى الجمهورية، والمقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق أخر، كان قد أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني في يومه الثالث، وتفقد مدرسة “حويل” الابتدائية المشتركة، وأولاد سعداوي الابتدائية، وسيدي خليفة الإعدادية المشتركة بالساحل الشمالي، والتابعة لإدارة الحمام التعليمية.

برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، وتابع مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك مستوى طلاب سيدي خليفة الإعدادية في القواعد النحوية العربية واللغة الإنجليزية، موجها مديري المدارس الثلاث بتنظيم وإعداد برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدا لهم أن هذا الجيل هم مستقبل مصر الذي يعبر بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

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