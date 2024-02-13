وكيل "تعليم مطروح" يوجه بتنظيم برنامج لتحسين مستوى القراءة والكتابة

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مسار العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني في يومه الثالث، وتفقد مدرسة “حويل” الابتدائية المشتركة، وأولاد سعداوي الابتدائية، وسيدي خليفة الإعدادية المشتركة بالساحل الشمالي، والتابعة لإدارة الحمام التعليمية.

_برامج علاجية لتحسين مستوي القراءة والكتابة

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة، وتابع مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك مستوى طلاب سيدي خليفة الإعدادية في القواعد النحوية العربية واللغة الإنجليزية، موجها مديري المدارس الثلاث بتنظيم وإعداد برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدا لهم أن هذا الجيل هم مستقبل مصر الذي يعبر بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

_انتظام العملية التعليمية

ووجه وكيل تعليم مطروح، الدكتورة رحاب قاسم، مدير إدارة الحمام التعليمية، باستثمار مجلس أمناء الإدارة في دعم العملية التعليمية والمساهمة في دعم جهود الإدارة في مكافحة ظاهرة التسرب التعليمي وكذلك التنسيق مع الأوقاف في توعية المواطنين من خلال خطبة الجمعة بأهميته التعليم، مؤكدا استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني خاصة بمدارس القرى الصحراوية مترامية الأطراف لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بها، مضيفا أنه على جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب ومحتوى تعليمي متطور يساهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية.

جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح

جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح

جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح

جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح

جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح

جولة ميدانية لوكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح