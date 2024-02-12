"فضل الصيام في شهر شعبان واهميته".. أمسية دينية لخريجي الأزهر في مطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء اليوم الاثنين، أمسية دينية بمسجد" القرية الحمراء"، بمدينة الحمام، حول فضل الصيام في شهر شعبان واهميته ، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.

شهر شعبان

بدأت الأمسية بحديث الشيخ اسلام سعودي الشامي، عضو منظمة خريجي الأزهر بمدينة الحمام، عن فضل شهر شعبان التى يتجلى فيه الله على خلقه بعموم مغفرته وشمول رحمته، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويجيب دعاء السائلين، ويفرِّج عن المكروبين، ويعتق فيها جماعة من النار ويكتب فيها الأرزاق والأعمال والتدريب والاستعداد لشهر رمضان الفضيل.

صوم شعبان

وأشار عضو المنظمة خلال الأمسية إلي أن السلف كانوا يجلون شهر شعبان ويعتبرونه تدريبا على اعمال شهر رمضان الكريم، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، حيث روت السيدة عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان الا قليلا وكان صلى الله عليه وسلم لا يكثر من صيام شهر قط إلا شعبان.

ليلة النصف من شعبان

واستعرض الشامي خلال الأمسية إلى حدثين عظيمين، في شهر شعبان، أولهما جعل الله فيه ليلة عظيمة وهي ليلة النصف من شعبان والتي يطلع الله فيها إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن مضيفًا الي أنه لم يذكر عن عبادة مخصوصة لهذه الليلة فلم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خصص عبادة خاصة لهذه الليلة ولا يظنن أحد نفسه خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واستكمل أن الحدث العظيم الثاني في شهر شعبان هو «تحويل القبلة» من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة بعد أن ظلوا 16 أو 17 شهرا متجهين في صلاتهم الى بيت المقدس حتى افاء الله على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان قلب وجهه في السماء طالبا من ربه تعالي تحويل القبلة إلى الكعبة وهو ما أكدته الآية الكريمة (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون).

ولفت الشيخ اسلام سعودي الشامي، إلى أن مسجد القبلتين في المدينة المنورة مازال شاهدا على تحويل القبلة حتى أن بعض الصحابة من شدة فرحهم لما وصلهم خبر تحويل القبلة وهم في صلاتهم تحولوا إلى الكعبة المشرفة داعيا الي ضرورة تصفية النفوس بين الناس وتكون خالصة لذكر الله وحب الله ورسوله، لافتا إلى اننا مقبلون على شهر عظيم وهو شهر رمضان الكريم شهر العفو والمعفرة، داعيا الله عز وجل ان يغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين.