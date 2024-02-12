ضبط 57 مخالفة وصلات مياه وصرف صحي بمرسى مطروح

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، استمرار أعمال إدارة التفتيش بالشركة للمرور والتفتيش الميداني بالمناطق السكنية والتجارية بوسط المدينة لرصد مخالفات المياه والصرف بمرسى مطروح.

مخالفات المياه والصرف



وأشار إلى أنه أصدر تعليمات لإدارة التفتيش بضرورة التواجد على مدار اليوم وحتى الساعات المتأخرة يوميًا للمرور والتفتيش على المحال التجارية والأسواق والمنازل والعمارات لرصد مخالفات المياه والصرف والسندات التي تستخدم في الأعمال التجارية وسيارات بيع المياه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى شركات تحلية وبيع المياه من المنازل التي تستغل مياه الشركة وبيعها للمواطنين بمبالغ كبيرة.



وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن إدارة التفتيش استهدفت منطقة السوق بوسط المدينة وشارع 15 وشارع علم الروم على مدار 15 يومًا وتمكنت من ضبط 57 مخالفة متنوعة تضمنت 29 وصلة صرف صحي خلسة و18 وصلة مياه خلسة، بالإضافة إلى رفع 13 ماتور سحب مياه للوصلات الخلسة وضبط 3 محطات تحلية مياه داخل المنازل و3 سنده مياه، حيث تم التصالح بالنسبة لعدد من المخالفات فوريًا وسداد الغرامة الموقعة على المخالفين، بينما تم تحرير المحاضر لباقي المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



وتهيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح بالمواطنين بعدم الإسراف في المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وأن إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم غير القانونية وكذلك استقبال أية بلاغات عن المخالفات.

وفي سياق آخر، كان قد وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حجر أساس تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمحطة مياه الشرب بمنطقة جبل الدكرور بسيوة، يرافقه المهندس دكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر، رئيس مدينة سيوة، والمهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومشايخ وعواقل سيوة ومديري الأجهزة المعنية، جاء ذلك خلال زيارة الميدانية للواحة ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها.

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