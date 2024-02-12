وكيل تعليم مطروح يتابع التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات التقييم المركزي لمسابقة المكتبات النموذجية بمدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وسماح فتحي موجه عام المكتبات ورئيس وأعضاء لجنة التقييم الوزاري

_ معرض الأنشطة المكتبية

وتفقد وكيل تعليم مطروح معرض الأنشطة المكتبية مبديا إعجابه بمحتوى المجلات الحائطية الدورية والابحاث الثقافية والتي تناولت المعالم السياحية بمحافظة مطروح والمشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة خلال المستقبل.

_اكتساب المهارات المعرفية

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى التوجيه العام بضرورة الاهتمام والارتقاء بأنشطة المكتبات وتعظيم الاستفادة منها في كافة مدارس مطروح، مؤكدا على أهميّة القراءة التي تعطي الفرصة للطلاب للتعليم الذاتي كونها الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان من خلالها اكتساب المهارات المعرفية التي تفيده في حياته العملية.

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح

وكيل تعليم مطروح