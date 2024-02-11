تعليم مطروح: 3 طلاب يحققون مراكز متقدمة جمهوريًا في مسابقة القراءة الحرة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الإدارة العامة للمكتبات أعلنت نتيجة المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للمراحل التعليمية الثلاث، مضيفًا أن طلاب مطروح حققوا إنجازًا كبيرًا بنيل المراكز الأول والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية بالمسابقة المعرفية.

_ الطلاب الفائزين

وأوضح "شحاتة" أن الطالبة نور عبادة موسى بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية حققت إنجازًا كبيرًا بالحصول على المركز الأول جمهوريًا في المسابقة ( الإبداع الفني- الرسوم ) للمرحلة الإعدادية، بينما حقق الطالب محمود باسل محمود الغنيمي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة مطروح المركز الرابع جمهوريًا ( المرحلة الثانوية ) في الإبداع الأدبي ( المقال )، وكذلك حصلت الطالبة مروة محمد عبدالعظيم بمدرسة أبو كاشيك للتعليم الأساسي على المركز التاسع ( الإبداع الفني- الألبوم) المرحلة الإبتدائية على مستوي الجمهورية.

_ الأنشطة التربوية

وقدم وكيل الوزارة التهاني للطلاب المتميزين في القراءة، مشيدًا بكافة الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم بإشراف سماح فتحي موجه عام المكتبات والاشراف العام لهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح على مستوى الجمهورية والتي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.

وفي سياق أخر، كان قد ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـمحافظة مطروح، اجتماع لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح بمقر ديوان عام المديرية، لاستعراض خطة انطلاق وانتظام حركة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين يوميًا من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك في ضوء اللائحة الجديدة لمشروع نقل المعلمين إلى مقار عملهم.