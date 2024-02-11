الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم مطروح: 3 طلاب يحققون مراكز متقدمة جمهوريًا في مسابقة القراءة الحرة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الإدارة العامة للمكتبات أعلنت نتيجة المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للمراحل التعليمية الثلاث، مضيفًا أن طلاب مطروح حققوا إنجازًا كبيرًا بنيل المراكز الأول والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية بالمسابقة المعرفية.

_ الطلاب الفائزين

وأوضح "شحاتة" أن الطالبة نور عبادة موسى بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية حققت إنجازًا كبيرًا بالحصول على المركز الأول جمهوريًا في المسابقة ( الإبداع الفني- الرسوم ) للمرحلة الإعدادية، بينما حقق الطالب محمود باسل محمود الغنيمي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة مطروح المركز الرابع جمهوريًا ( المرحلة الثانوية ) في الإبداع الأدبي ( المقال )، وكذلك حصلت الطالبة مروة محمد عبدالعظيم بمدرسة أبو كاشيك للتعليم الأساسي على المركز التاسع ( الإبداع الفني- الألبوم) المرحلة الإبتدائية على مستوي الجمهورية.

_ الأنشطة التربوية

وقدم وكيل الوزارة التهاني للطلاب المتميزين في القراءة، مشيدًا بكافة الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم بإشراف سماح فتحي موجه عام المكتبات والاشراف العام لهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح على مستوى الجمهورية والتي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.

وفي سياق أخر، كان قد ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـمحافظة مطروح، اجتماع لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح بمقر ديوان عام المديرية، لاستعراض خطة انطلاق وانتظام حركة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين يوميًا من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك في ضوء اللائحة الجديدة لمشروع نقل المعلمين إلى مقار عملهم.

1000142507
1000142509
القراءة الحرة وكيل تعليم مطروح طلاب مطروح مطروح المسابقة المعرفية القراءة الحرة

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يتابع سير العمل بمستشفى النساء والأطفال

وكيل "تعليم مطروح" يترأس لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين

"صحة مطروح" تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "واجبك تعرف"

"تعليم مطروح" تصعد 4 أبحاث للمشاركة فى المعرض الجمهورى للعلوم والهندسة

"مجتمع بلا عنف".. مبادرة مجتمعية توعوية جديدة في مطروح

فى عهد السيسى.. قوافل طبية مجانية تجوب القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

وليد رفاعى يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمركز شباب مطروح

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الفائزين في مبادرة "مشروعي من بيئتي"

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

7 مصابين جراء تسرب للكلور فى محطة مياه بالشيخ زايد

"معلومات الوزراء" يطلق العدد الرابع من "المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة فى مصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح