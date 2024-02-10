"صحة مطروح" تشارك في المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "واجبك تعرف"

كلف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عدد من مديري المستشفيات والإدارات بمديرية الصحة للمشاركة فى المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الإدارة المالية لغير الماليين والذى عُقد لمدة 3 أيام تحت عنوان “واجبك تعرف”.

واجبك تعرف

وشارك الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام والدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفى الأطفال والدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي والدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي والدكتور تامر حميدو مدير إدارة نفقة الدولة بالمديرية وهيثم صلاح مدير ادارة المتابعة بالمديرية بالمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي الإدارة المالية لغير الماليين تحت شعار "واجبك تعرف" والذى ينظمه قطاع التدريب والبحوث والأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة وتنعقد جلساته بالمعهد القومي للتدريب بالقاهرة.

وفي سياق آخر كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مفاجأة الثلاثاء الماضي، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة وادي الرمل"، لمتابعة انتظام العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

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