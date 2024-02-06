الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يُحيل المتغيبين عن العمل بوحدة وادي الرمل للتحقيق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مفاجأة اليوم الثلاثاء، للمرور على وحدات الرعاية الأولية "وحدة وادي الرمل "، لمتابعة انتظام العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات. 

الامداد الدوائى

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته، من الاستقبال وعيادة الأسنان وعيادة تنظيم الأسرة، والمعمل والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل وأثناء المرور تلاحظ عدم توافر بعض المستلزمات بوحدة الأسنان موجها لمدير الوحدة وطبيب الأسنان بضرورة المتابعة المستمرة وطلب الاحتياجات قبل نفاذها بوقت كافى من الادارات الفنية بالمديرية ومن الامداد الدوائى.

مؤشرات الأداء

وتابع “سالم" مؤشرات الأداء وتلاحظ ارتفاع أعداد المترددين علي الوحدة، مقدما الشكر للفريق الطبي علي المجهود المبذول فى خدمة أهالي المنطقة، حيث تأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل موجها بضرورة عمل حملة دعائية وتوعوية بالخدمات المقدمة بالوحدة لخدمة المواطنين.

وأحال “سالم” جميع حالات الغياب دون سند قانوني، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مشددا علي عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين او المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.

كما قام  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجولة تفقدية بوحدة النصر غرب مطروح، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك الانضباط الادارى بالوحدة. مشيدًا بالتزام الفريق الطبى وحثهم على تقديم المزيد من الجهد لخدمة المرضى موجها بإعادة توزيع بعض المستلزمات الطبية بين الوحدتين طبقًا ومعدلات التردد.

 

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وكيل صحة مطروح جولة ميدانية وحدات الرعاية الاولية انتظام سير العمل مطروح

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