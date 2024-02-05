الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يوجه بترشيد استخدام المضادات الحيوية

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، ومدى توفر الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.


الأطقم الطبية


بدأ وكيل صحة مطروح، جولته بالمرور على قسم الحضانات بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المرضى، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية علي رأس العمل مشددا علي العاملين بضرورة الالتزام بأماكن العمل المنوط بهم، والالتزام بجداول التشغيل كما تمت مناظرة جميع ملفات المرضى بالقسم من خلال اللجنة المرافقة.


الإجراءات التمريضية


وحرص "سالم" علي متابعة الإجراءات التمريضية وإجراءات التسليم والتسلم والعناية التمريضية اللصيقة للأطفال المرضى بالحضانات والالتزام بالتسجيل الطبي حيث تم التشديد علي أهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وكذلك الالتزام بالاستراتيجية القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلال المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.


المضادات الحيوية


وأكد على أهمية الالتزام بترشيد استهلاك المضادات الحيوية،  ومدى النفع العائد على المواطن من الالتزام بها، وكذلك مردودها على الدولة ككل حيث تم عقد جلسة نقاشية مع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض العاملين بقسم الحضانة، مشددا علي ضرورة العناية بالأطفال المبتسرين وتقديم خدمة طبية تليق بأهالي مطروح وبحث ودراسة جميع الاقتراحات وتذليل المعوقات حرصا منه على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأهالي مطروح ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات المديرية.

 

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح مستشفى مطروح العام انتظام سير العمل الانضباط الإداري للاطقم الطبية مطروح

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