الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حفلات فنية وغنائية فى موسم السياحة الشتوى بصحارى سيوة (صور)

السياحة الشتوى بصحارى
السياحة الشتوى بصحارى سيوة

يقبل العديد من المصريين والأجانب على زيارة واحه سيوة التي تقع جنوب محافظة مطروح، وخاصة فى موسم السياحة الشتوى، وذلك للاستمتاع بالغروب ورحلات السفاري.

ورصدت الدستور الحفلات التي يتم تنظيمها داخل صحاري سيوة ويقبل عليها الزوار خلال موسم السياحة الشتوي.

وقدمت فرقة سيوة عددا من الفقرات الفنية بالإضافة إلي فقرات فنية والاغاني الوطنية للمطربة مي عبدالعزيز وهند الخضري والدكتور أمير عبدالرحمن وخالد جمعة. 

وفى سياق آخر كان قد عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، لقاءً مع مشايخ وعواقل سيوة، بحضور محمد بكر، رئيس المدينة، في إطار التواصل والتفاعل المستمر معهم، والتعرف عن قرب على مطالب المواطنين وتلبية الاحتياجات  لتحقيق مزيد من تحسين وجودة  الخدمات المقدمة لهم.

إعادة الشيء لأصله

وجرت خلال اللقاء مناقشة الإسراع برصف الطرق الداخلية وإعادة الشيء لأصله في المناطق التي تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي فيها، وكذلك تنظيم عملية سير السيارات والتروسيكلات في ميدان السوق خلال فترة إجازة نصف العام من خلال إدارة المرور. 

 التيسير على المواطنين

وأوضح محافظ مطروح، أنه يتم حاليًا تنفيذ عدد من مشروعات رصف الطرق بسيوة منها الانتهاء من مدخل المدينة بطول 7 كم وعدد من الشوارع الداخلية مع أعمال التسوية وتمهيد الشوارع الترابية، مع الإسراع في أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي وإعادة الشيء لأصله بالمناطق التي تم الانتهاء منها للتيسير على المواطنين.

تنظيم حركة المرور

وأضاف محافظ مطروح أنه تمت مخاطبة إدارة المرور لاتخاذ اللازم نحو أعمال تنظيم حركة المرور خاصة بمنطقة السوق ووسط المدينة، حفاظًا على الشكل الحضارى والبيئى والسياحى بالواحة، وبما يواكب أعمال التطوير الحضاري المباني، وفقًا للطراز والطابع البيئى بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى وجهود الدولة في الارتقاء بواحة سيوة. 

السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
السياحة الشتوى بصحارى سيوة
المصريين والأجانب موسم السياحة الشتوى رحلات السفاري الغروب مطروح

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تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع مشايخ وعواقل سيوة (صور)

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