مصادرة سلع غذائية وسولار قبل الاتجار بالسوق السوداء في مطروح

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين بالمحافظة حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمحال التجارية بمدن مرسى مطروح والحمام والضبعة والنجيلة.

أسفرت الحملة عن ضبط 48 مخالفة تموينية منها ضبط ومصادرة كميات كبيرة من سلع غذائية "مكرونة" وسلع غير غذائية "4041 لتر سولار" تم تجميعها بغرض الإتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع.

_ منع إحتكار السلع

وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية تموين مطروح، أنه جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المرورية للمفتشين بالمرور على الأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين من ناحية الصلاحية أو السلع الرديئة و منع إحتكار السلع بواسطة التجار الجشعين.

_ الإتجار بالسوق السوداء



وأضافت أنه تم ضبط 48 مخالفة تموينية كان أبرزها ضبط كميات من المكرونة (421 كجم) لدى أحد التجار التموينين تم تجميعها بغرض الإتجار بالسوق السوداء بالإضافة الى ضبط كميات من السولار (4041 لتر ) أيضا تم تجميعها بغرض الإتجار بالسوف السوداء والتربح غير المشروع.

كما تم ضبط 46 مخالفة تموينية تخص المخابز البلدية ومخالفات أخرى بالأسواق منها ٤ مخالفات ضبط سلع مجهولة المصدر "سجائر"، و٧ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ مخالفات إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و٨ مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل "مخابز بلدية"، و٦مخالفات عدم وجود سجلات التفتيش بالمخبز، و٧ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و١٠ مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.

وأشار مدير تموين مطروح، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من المكرونة والسولار، وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.