السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" تصعد 4 أبحاث للمشاركة في المعرض الجمهوري للعلوم والهندسة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة مطروح، عن تصعيد 4 مشروعات بحثية علمية أعدها 20 طالبا من نوابغ المدرسة النووية بالضبعة، للمشاركة في المعرض الجمهوري التابع لمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والتكنولوجيا 2024، من 8 حتى 10 مارس المقبل.

وهنأ شحاتة الطلاب النوابغ الذين أعدوا الأربعة مشروعات بحثية، واشتملت على موضوعات الأنظمة المبرمجة والسلاح الكهرومغناطيسي وسبل استخدام الطاقة الشمسية لإزالة التلوث الإشعاعي.

 المشروعات المبتكرة

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالمشروعات البحثية المبتكرة للطلاب، مشيرا أنهم كوادرا طلابية متميزة يفتخر بهم تعليم مطروح ونموذجًا مضيئا يحتذي به لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص على طلب العلم، مشيرا أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس، وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم.

وفي سياق متصل، كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الخاصة الموسيقية، والتي تم تنظيمها تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة. 

_منتصف العام الدرلسى

وأشاد وكيل تعليم مطروح بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح»  على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير لايناس رمزي الموجه العام وموجهي المادة، مطالبا الموجهين والمعلمين ببذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتفعيل خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدرلسى، للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الانشطة  والتطلع دائمًا لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح المدرسة النووية بالضبعة تصعيد 4 مشروعات بحثية علمية تعليم مطروح مطروح

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