26 فبراير.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية الاجتماعية السنوية بواحة سيوة

تستقبل واحة سيوة في الفترة من 26 فبراير الجاري حتى 1 مارس 2024 ، قافلة الدكتور محمد عبدالجواد الطبية الاجتماعية السنوية التي ينظمها نادي روتاري الإسكندرية مريوط، بالتعاون مع كلية الطب جامعة الاسكندرية.

تضم القافلة عددًا من التخصصات "جراحة عامة - جلدية - باطنة - رمد - مسالك - جراحة عظام - انف وأذن - مخ وأعصاب- نساء وتوليد - طب اطفال- كشف نظارات" مع إجراء العمليات الجراحية بالمجان، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة لأهالي الواحة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ واحة سيوة



وأشاد محافظ مطروح بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المحافظة للتيسير على المواطنين والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق البعيدة والنائية.

ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل أي عقبات، مع الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي سيوة.

وفي سياق أخر، كانت قد أعلنت جمعية "الأورمان" أنه جار حاليًا استكمال تقديم خدماتها الطبية المجانية لمرضى العيون والقلب، وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن المحافظة، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية بدأت في تنفيذ مستهدفها الشهري لعلاج مرضى القلب بمحافظة مطروح، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، دون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق، موضحًا أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة مطروح لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.