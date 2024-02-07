الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية أبوشروف بسيوة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح لإجراء الكشف الطبي على أهالي قرية أبو شروف التابعة لمدينة سيوة.

القافلة الطبية المجانية

وقال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية أبو شروف بمدينة سيوة انطلقت اليوم، على أن يتم غدا انطلاق فعاليات القافلة في قرية جارة أم الصغير التابعة أيضا للواحة.

التخصصات الطبية 

وأكد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح أن تضم القافلة تخصصات طبية منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الأسنان" فضلا عن تنظيم الأسرة والتطعيمات، موضحا أنه يتم أيضا إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

القافلة الطبية المجانية مديرية الصحة بمطروح الكشف الطبى قرية أبو شروف مدينة سيوة

مواد متعلقة

وكيل صحة مطروح يوجه بترشيد استخدام المضادات الحيوية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة