انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية أبوشروف بسيوة

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح لإجراء الكشف الطبي على أهالي قرية أبو شروف التابعة لمدينة سيوة.

القافلة الطبية المجانية

وقال الدكتور حجازي أحمد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية أبو شروف بمدينة سيوة انطلقت اليوم، على أن يتم غدا انطلاق فعاليات القافلة في قرية جارة أم الصغير التابعة أيضا للواحة.

التخصصات الطبية

وأكد مسئول القوافل الطبية بصحة مطروح أن تضم القافلة تخصصات طبية منها "الأطفال، الباطنة، الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الأسنان" فضلا عن تنظيم الأسرة والتطعيمات، موضحا أنه يتم أيضا إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.