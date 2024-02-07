الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توسعة الطريق.. «شعيب» يتابع أعمال تطوير مدخل مرسي مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال توسعة مدخل المدينة امتدادًا من الكيلو ٨ بالطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية إلى داخل المدينة  استكمالًا لأعمال  التطوير وتوسعة الطريق  لتيسير حركة السيارات والتى تنفذها الهيئة الهندسية.

_توسعة وتطوير الطريق

وتفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، اليوم الأربعاء الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق عند منطقة الكيلو ٤ موجها بتواجد  ممثلى جميع مسؤولي الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية المعنية من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف والصحي  والغاز والتليفونات وغيرها خلال تنفيذ الأعمال والتنسيق فيما بينهما لتذليل أى عقبات وكذلك التوجيه لإدارة مرور مطروح بتيسير الحركة مع وضع الإشارات والإرشادات المرورية بالتحويلات المرورية على طول منطقة الأعمال  بالطريق، سواء بالطريق الرئيسي أو الحارات البطيئة،وعلامات تحذيرية بأماكن الحفر وغرف التفتيش الخاصة بتجميع كابلات ومواسير البنية التحتية حرصا على سلامة المواطنين والسيارات وتيسير حركة السير.

 

وفى سياق آخر، كان قد شدد اللواء خالد شعيب خلال لقائه مع عدد من ممثلي تجارالخردة بمدينة مرسى مطروح على ضرورة الحفاظ على الصالح والمال العام والشكل الحضاري والبيئي ومنع أي تجاوزات أوتعدٍ على الممتلكات أوالمنشآت العامة خاصة كابلات كهرباء أعمدة الإنارة وأغطية بلاعات الصرف الصحي وغيرها مما يعرض حياة وسلامة المواطنين للخطر. 

منع العشوائيات

وأشار المحافظ إلى أنه تيسيرا عليهم سيتم منح مهلة لجميع مخازن الخردة بمرسى مطروح  حتى نهاية رمضان بدلا من غدا الأحد 4 فبراير؛ للانتقال إلى الموقع الجديد الذي سيتم اختياره من خلال مجلس مدينة مرسى مطروح بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني مع تنظيمها وتخطيطها؛ لمنع العشوائيات وسهولة توافر الخدمات بها، مؤكدا على أنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع مخازن الخردة لمنع أي تجاوزات أو سرقات للممتلكات العامة أو الخاصة مع تشديد الإجراءات والعقوبات. 

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مدخل مدينة مرسي مطروح الطريق الدولى الساحلى مطروح محافظ مطروح توسعة وتطوير الطريق

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