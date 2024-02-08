رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الفائزين في مبادرة "مشروعي من بيئتي"

كرم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، المراكز الاولى في مبادرة "مشروعي من بيئتي"، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، لتنمية الوعي البيئي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك بحضور عميد معهد الدكتورعبد الحليم محمود، الأستاذ سامي هارون.

المراكز الفائزة فى المسابقة

وحصدت التلميذة أمينه رماح، بمعهد عبد الحليم محمود، المركز الأول، لتنفيذها ماكيت مصغر لمحطة تحلية مياه الشرب، لتعويض ندرة المياه العذبه، واستخدامها في الشرب والزراعة.

وفازت بالمركز الثانى، التلميذة كارين وليد فؤاد، معهد مطروح النموذجي، بتصميمها لمشروع نموذج “محطة توليد الكهرباء” باستخدام الخلايا الشمسيه، وتوربينات الرياح، وإعادة تدوير القمامه للحفاظ على البيئه.

وجاءت فى المركز الثالث، التلميذة سارة محمد فاوي، معهد خالد بن الوليد، لتصميم نموذج لبيئه نظيفه تعتمد علي التشجير والغطاء النباتي ومصادر الطاقه النظيفه.

بينما حصدت التلميذة جودي مكرم، معهد عبد الحليم محمود المركز الرابع، لتنفيذها مدينة نظيفه، تعتمد علي طاقه “الهيدروجين الأخضر”، للحفاظ على البيئه من التلوث.

مشاريع متميزة صديقة للبيئة

وأعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشيخ عبد العظيم سالم، عن سعادته بوجود تلاميذ قادرين على المشاركة والتنافس وعلي تنفيذ مشاريع متميزة صديقة للبيئة، مشيدا بدور أسرة الدراسات الإجتماعية ودورها الهام الذي تقوم به، فى نشر وإثراء ثقافة الوعي البيئي والمعرفي بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على الإبداع، متمنيًا تحقيق مراكز أعلى في المسابقات المختلفة.

كما وجه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الشكر والتقدير لموجه عام الدراسات بركات حسن، ومشرفي النشاط هاني أبو شعيشع، أمل السباعي، أسمه المرسي، وأولياء الأمور الذين قدموا الدعم لأبنائنا وتحفيزهم، ومساعدتهم وتمكينهم من الوصول للمنافسة المثمرة والفوز بمراكز مشرفة.

جانب من تكريم الفائزين في مبادرة "مشروعي من بيئتي"

جانب من تكريم الفائزين في مبادرة "مشروعي من بيئتي"

جانب من تكريم الفائزين في مبادرة "مشروعي من بيئتي"