السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مجتمع بلا عنف".. مبادرة مجتمعية توعوية جديدة في مطروح

مبادرة مجتمعية توعوية
مبادرة مجتمعية توعوية جديدة

قال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن مجموعة من النشء والشباب من خريجى برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، دشنوا مبادرة لخدمة مجتمعهم المحيط، بعنوان "مجتمع بلا عنف"، من خلال ندوات وورش عمل تفاعلية للتوعية بأخطار العنف بكافة اشكاله، تحدثوا فيها عن أسباب العنف وأشكاله وانواعه وكيفية التخلص منه.

  _ السفير الأخضر

 وأوضح أنه تم التعاون والتشبيك مع مبادرة "السفير الأخضر" من خلال زراعة النباتات بمياه التكييفات وفلاتر المياه، مع عمل حملات وندوات توعوية بضرورة الحد من استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الأمثل لكل نقطة ماء، مشيرا إلى استهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين  شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل  العمرية المستهدفة من النشء والشباب.

_  المبادرات المجتمعية

أكد أن استراتيجية البرنامج تهدف لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، تعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء،  البيئة، الصحة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب،  وتحت إشراف إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

_ برنامج نتشارك

  الجدير بالذكر أن برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، الذى نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، تم تنفيذه بمحافظة مطروح على مدار شهر يناير الماضي، بإجمالى 8 ورش تدريبية، كل ورشة تدريبية استمرت فاعلياتها لمدة 4 أيام متواصلة، وقاموا خلالها بورش ونقاشات تفاعلية حول مختلف الأفكار والمبادرات التي يطمحون في تنفيذها على أرض الواقع.

 

النشئ والشباب خريجى برنامج نتشارك مجتمع بلا عنف مطروح شباب ورياضة مطروح

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