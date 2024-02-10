وكيل "تعليم مطروح" يترأس لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة مطروح، اجتماع لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح بمقر ديوان عام المديرية، وذلك لاستعراض خطة انطلاق وانتظام حركة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين يوميًا من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك فى ضوء اللائحة الجديدة لمشروع نقل المعلمين إلى مقار عملهم.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود أهمها العرض على اللواء خالد شعيب قائد الأقليم لتخفيض قيمة الاشتراك الشهري للمعلمين الذين قدموا إقرارات طلبات الاشتراك في مشروع نقل المعلمين.

وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع، أن محافظ مطروح وافق على تشغيل الأتوبيسات لحين تسليم المعلمين إقرارات الموافقة علي الخصم الشهري خلال الأسبوع الجاري، موجها مسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لإدارات النجيلة وبراني والضبعة خلال الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن موعد تحرك أتوبيسات نقل المعلمين لإدارتي براني والضبعة من أمام المديرية سيكون في تمام الساعة السادسة يوميا بينما تحرك أتوبيسات النجيلة في تمام الساعة السادسة والنصف صباح أيام العمل.

وشدد على مسئولي الحملة تنبيه السائقين بضرورة التعامل الجيد مع المعلمين تعظيما وإجلالا لحملة رسالة العلم والتنوير أقدس رسالة على وجه الأرض، مقدما الشكر لرجال الحملة الميكانيكية وقسم السيارات بمدرسة مطروح العسكرية الصناعية بنين تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة وإخلاصهم في العمل خلال المرحلة الماضية، وأثناء الاستعداد لاستئناف الدراسة صباح غد الأحد.