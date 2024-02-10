السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يترأس لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة مطروح، اجتماع لجنة تشغيل مشروع نقل المعلمين بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنال جبر مدير إدارة الشئون القانونية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح بمقر ديوان عام المديرية، وذلك لاستعراض خطة انطلاق وانتظام حركة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين يوميًا من مدينة مرسى مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك فى ضوء اللائحة الجديدة لمشروع نقل المعلمين إلى مقار عملهم.

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود أهمها العرض على اللواء خالد شعيب قائد الأقليم لتخفيض قيمة الاشتراك الشهري للمعلمين الذين قدموا إقرارات طلبات الاشتراك في مشروع نقل المعلمين.

وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع، أن محافظ مطروح وافق على تشغيل الأتوبيسات لحين تسليم المعلمين إقرارات الموافقة علي الخصم الشهري خلال الأسبوع الجاري، موجها مسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لإدارات النجيلة وبراني والضبعة خلال الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس في المواعيد المحددة قبل بداية اليوم الدراسي لضمان أداء المعلمين عملهم على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن موعد تحرك أتوبيسات نقل المعلمين لإدارتي براني والضبعة من أمام المديرية سيكون في تمام الساعة السادسة يوميا بينما تحرك أتوبيسات النجيلة  في تمام الساعة السادسة والنصف صباح أيام العمل.

وشدد على مسئولي الحملة تنبيه السائقين بضرورة التعامل الجيد مع المعلمين تعظيما وإجلالا لحملة رسالة العلم والتنوير أقدس رسالة على وجه الأرض، مقدما الشكر لرجال الحملة الميكانيكية وقسم السيارات بمدرسة مطروح العسكرية الصناعية بنين تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة وإخلاصهم في العمل خلال المرحلة الماضية، وأثناء الاستعداد لاستئناف الدراسة صباح غد الأحد.

وكيل تعليم مطروح تشغيل مشروع نقل المعلمين نقل المعلمين أعضاء اللجنة مطروح

مواد متعلقة

"تعليم مطروح" تصعد 4 أبحاث للمشاركة فى المعرض الجمهورى للعلوم والهندسة

"مجتمع بلا عنف".. مبادرة مجتمعية توعوية جديدة في مطروح

فى عهد السيسى.. قوافل طبية مجانية تجوب القرى والتجمعات الصحراوية بمطروح

وليد رفاعى يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمركز شباب مطروح

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الفائزين في مبادرة "مشروعي من بيئتي"

إعدام 70 كيلو مواد غذائية وتحرير 15 محضرًا بمخالفات فى مطروح

حماة الوطن بمطروح: قرارات الرئيس جاءت فى توقيت مناسب لحماية المصريين من الأزمة الاقتصادية العالمية

26 فبراير.. انطلاق فعاليات القافلة الطبية الاجتماعية السنوية بواحة سيوة

الأكثر قراءة

"اللهم بلغنا رمضان".. "الإفتاء" تعلن غدًا الأحد غرة شهر شعبان

فى غياب صلاح.. ليفربول يستعيد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى مرمى بيرنلى

ما مميزات الجنية الرقمى الجديد الذى ستطلقه مصر؟.. خبير مصرفى يشرح (فيديو)

رابط التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024.. آخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

رفض مصري وقلق أمريكي.. خطة نتنياهو لدخول رفح تواجه تحديات استراتيجية

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح