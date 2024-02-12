مرسى مطروح تطلق حملة كبرى للتوعية بمرض "حمي الضنك"

ترأس عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح اجتماع لجنة التكليفات الرئاسية حيال مرض " حمي الضنك " بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رقم 17 لسنة 2024، بناء علي الكتاب الدوري رقم 279 لسنة 2023، الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين.

مرض" حمى الضنك"

وناقش رئيس مدينة مرسى مطروح مهام اللجنة المشكلة من مدير شئون البيئة بالمدينة علي الجهيني، وممثلين من الموارد المائية والري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريتي الصحة والزراعة، وجهاز النظافة وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمدينة مرسي مطروح مؤكدا علي إهتمام محافظ مطروح بنشر الوعى حول مرض" حمى الضنك" من خلال؛ التعريف بأسبابه، وأعراضه، ومناطق إنتشاره، والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره، والسيطرة عليه، حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية، التى تتنقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض الحامل للفيروس، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع التى يزداد فيه انتشار الحشرات وخاصة البعوض.

النشر والتوعية

وأشارإلى ان مجلس مدينة مرسي مطروح حريص مع الجهات المعنية علي اطلاق حملة توعوية كبري عن مرض" حمى الضنك" من خلال النشر والتوعية علي المواقع والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي واذاعة مطروح والمساجد، وعقد الندوات التثقيفية التى تسهم فى توعية الأفراد بالأمراض التى تشكل خطورة على حياتهم، وذلك يأتى انطلاقًا من مسئولية مجلس المدينة الإجتماعية تجاه المجتمع.

وأفاد مندوب الصحة باللجنة المشكلة بانه مكاتب الصحة لم تسجل او رصدت أي حالات مرضية حتي تاريخه، حيث تم الاتفاق علي عدة نقاط أهمها، زيادة حملات التطهير لصناديق القمامة وقيام شركة مياه الشرب بتطهير لخزانات مياه الشرب بشكل دوري، والتاكد علي المواطنين تغطية خزانات مياه الشرب الخاصة بالاهالي سواء الارضية أو العلوية بالعمارات السكنية أو الآبار في الصحراء.

البعوضة الزاعجة

وأوضحت اللجنة أن "حمى الضنك" ينتقل من خلال لدغة إنثى "البعوضة الزاعجة" حيث تقوم تلك البعوضة بالتغذى على دم المريض المصاب بالفيروس، وعند انتقالها للتغذى على دم شخص اخر، تنقل إليه الفيروس، وتؤكد الدراسات إنتقال المرض من شخص لآخر من خلال، لدغة "البعوضة " من الأم الحاملة للفيروس للجنين خلال فترة الحمل، وكذلك من الأم الحاملة للفيروس إلى الرضيع من خلال الرضاعة.

وتظهر أعراض "حمى الضنك"، بعد حوالى 10 ايام من لدغة البعوضة المصابة بالفيروس، مشيرًا أن أعراض الفيروس تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس الانفلونزا، ولكن يزداد الأمر ليصل إلى حمى شديدة، صداع خلف العين، ألم شديد فى العظام والمفاصل، وفى بعض الأحيان يصحب الأعراض قئ وطفح جلدى، وقد تصل لنزف دموى من الفم والأنف، ويتم التعرف عليها من خلال تشخيص المرض وتحليل الدم.

التوصيات

وركزت التوصيات علي محاربة أماكن يرقات البعوض والتى يزداد وجودها فى المياه الراكدة، وأن تقوم مدينة مرسى مطروح مع مديرية الصحة بزيادة حملات التوعية بالمرض، وضرورة تواجد فرق طبية من إدارات مكافحة العدوى بمديرية الصحة، والتأكيد على ضرورة توسيع أعمال الرش بالمبيدات الحشرية بالتعاون مع مديرية الزراعة فى كافة المناطق التى ظهرت بها حالات إصابة والمناطق المجاورة لها.