الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مطروح يتابع توسعة الطريق بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدولي مطروح اسكندرية من علامة الكيلو ٨ إلى داخل المدينة، مع تيسير الحركة المرورية ومتابعة التنسيق بين جميع الجهات في أعمال البنية التحتية.

_الحملة الميكانيكية

وتفقد السكرتير العام لمحافظة مطروح الحملة الميكانيكية لديوان عام المحافظة لمتابعة الانضباط والالتزام وتواجد العاملين،حيث تم إحالة عدد من المخالفات للتحقيق  ،موجها بمجازاة عدد من العاملين لعدم الانضباط الإدارى والالتزام بضوابط العمل.

_ حديقة كليوباترا

من جهة أخرى تفقد السكرتير العام متنزه حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسي مطروح،موجها بتكثيف جهود  إعادة رفع كفاءة البنية التحتية بالحديقة والظهور بالشكل اللائق أمام زائريها كمتنفس لأهالي مطروح.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية والإسراع في تنفيذها مع تذليل  أى عقبات، وتحقيق الانضباط والالتزام في القطاعات الخدمية المختلفة.

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