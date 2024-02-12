لأول مرة.. توزيع 15 طن تقاوى قمح على مزارعي سيوة بمطروح

و زعت مديرية الزراعة بمطروح 15 طن تقاوى قمح لأول مرة على مزارعى سيوة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية تم عمل حقول إرشاد زراعي، للأصناف المحسنة للقمح بمركزى الحمام وسيوة مع تنظيم قوافل إرشادية.

تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التنمية الزراعية

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على تكثيف الجهود لتحقيق مزيد من التنمية الزراعية، وبالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الزراعة تم توريد وتوزيع 15 طن تقاوى قمح على مزارعى سيوة بدعم نصف الثمن تم زراعة 600 فدانًا لأول مرة بواحة سيوة، وتم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية عمل 20 حقل إرشادى لزراعة أصناف القمح المحسنة، منها 10 أفدنة بمدينة الحمام و10 أفدنة أخرى بمدينة سيوة بواقع مساحة فدان لكل حقل إرشادى.

تنظيم مدرسة حقلية

من ناحية أخرى وفي مجال الحفاظ على أشجار الزيتون وتحسين انتاجها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة تم تنظيم مدرسة حقلية بمنطقة القصر بمدينة مرسي مطروح مع عدد من مزارعى الزيتون للتعرف على مشاكل الزيتون والتوعية بالممارسات والأساليب الزراعية الجيدة وأيضا للمقننات المائية وبرامج التسميد والتقليم وطرق التوعية لأهم الآفات والأمراض التي تصيب محصول الزيتون.

وتم الحديث عن طرق المكافحة السليمة مع الخروج بعدد من التوصيات ومناقشة المزارعين مع عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين والتأكيد على أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات والمناقشات المباشرة التى تعود على المزارعين بمزيد من النفع والتوعية للحفاظ على ثروة أشجار الزيتون كمورد اقتصادي هام لمزارعى مطروح وبما يحقق زيادة في الإنتاج.

وفي سياق أخر كان قد تفقد المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، يرافقه لجنة من إدارتي الإرشاد والمكافحة، مزارع التين والزيتون بقطاع غرب مطروح.

الاستماع للمزارعين

واستمع وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى المزارعين بمنطقة أم الرخم، موضحًا أنه كان توجد إصابة بإحدى مزارع الزيتون وتم تحديد نوع الإصابة وطريقة العلاج ونوع المبيد، وسيتم بدء العلاج بحضور مهندسين المكافحة بالإدارة الزراعية بمطروح.