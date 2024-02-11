رئيس جامعة مطروح يتابع انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 /2024 بمختلف كليات الجامعة.

توفير الراحة للطلاب

وأكد رئيس جامعة مطروح جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل لاستقبال الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها.

إعلان جداول المحاضرات

وأشار رئيس الجامعة إلى انتظام سير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسى الثاني، لافتًا إلى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب والطالبات وإعلان جداول المحاضرات لمختلف الفرق الدراسية.

توفير المناخ التعليمي

وشدد الدكتور مصطفى النجار على تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك ضرورة توفير المناخ التعليمي الملائم للطلاب والطالبات؛ داعيًا لضرورة المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الطلابية، بما يساهم في صقل مهاراتهم وخبراتهم، متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي.