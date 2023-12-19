زراعة 3 حقول إرشادية لمحصول الشعير بالعلمين في مطروح

أعلن المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة في محافظة مطروح، عن زراعة ٣ حقول إرشادية لمحصول الشعير، فى إطار التعاون البناء والمستمر بين مركز البحوث الزراعية ممثلًا فى "قسم بحوث الشعير" ومديرية الزراعه بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي.

_ أصناف حقول الشعير الإرشادية

وأوضح يوسف أن أصناف حقول الشعير الإرشادية تضمنت “جيزه ١٣٤، جيزه ١٣٥، جيزه ١٣٨” في نطاق عمل الإدارة الزراعية بالعلمين، في إطار إنتخاب أصناف جيده للوصول لأعلى إنتاجية، ما يساعد على رفع دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

وأكد وكيل زراعة مطروح أنه أشرف على زراعة هذه الحقول الإرشادية المهندس محمد عمران عبد الجواد، مدير الإدارة الزراعية بالعلمين، والمهندس عادل يوسف إبراهيم، رئيس قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة.

وفي سياق آخر، كان قد قال المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف إسماعيل عباس، المسئول عن زراعة البرامج البحثية والحقول الإرشادية، والمهندس محمد رفاعي أبوالذهب، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المهندسين إخصائي محصول الشعير بمختلف الإدارات الزراعية التابعة للمديرية.

اختيار الحقول الإرشادية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تمت مناقشة كيفية اختيار الحقول الإرشادية والمواقع البحثية للشعير، وتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتشكيل لجنة لمعاينة تلك المواقع وتحديدها.

توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة

وأضاف المهندس أحمد يوسف، أنه تم توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين بمراكز الضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني، بالإضافة إلى توزيع 50 طن شعير على مركز مرسى مطروح، مدعمين بنصف الثمن كمساعدة من وزارة الزراعية للمزارعين بالمنطقة الغربية لمصر.