"القصير" ييسر على مزارعي مطروح: دعم التقاوي والقمح والشعير بنسبة 50%

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على طلب المحافظة بالتسيير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بمحافظة مطروح حيث تمت الموافقة وعلى الدعم بنسبة ٥٠٪.

٢٠٠ طن شعير و١٥٠ طن قمح

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، ان مديرية الزراعة حصرت حاجتها بكمية ٢٠٠ طن شعير و١٥٠ طن قمح وورد للمديرية كمية ٥٠ طن قمح و٣٤ طن شعير لمركز مطروح، وسيتم الصرف للمزارعين بسعر ٣٩٠ جنيه شيكارة الشعير زنة ٣٠ كيلو جرام و٣٠٥ جنيه شيكارة القمح زنة ٣٠ كيلو جرام.

_ التنسيق لورود كميات التقاوي لمراكز الضبعة وبراني



وأضاف، أنه سيتم بدأ الصرف غدا الثلاثاء لمركز مرسي مطروح،مشيرا إلى أنه يتم تقديم الطلب للجمعيه التابع لها المزارع ويتم التوزيع من مخزن الجمعية المركزية بمطروح وجار التنسيق لورود باقي كميات التقاوي لمراكز الضبعه وبراني.