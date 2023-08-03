زراعة مطروح: التركيز على العمل الميدانى وتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين

أكد المهندس أحمد يوسف أبوالكمال مديرا عاما الزراعة بمطروح، ضرورة تواجد المهندسين العاملين بالإدارات الزراعية والوحدات الزراعية التابعة لها مع المزارعين بالمزارع والحقول، والتركيز على العمل الميداني، وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة.

من جانبه قام المهندس حسن عمارة مدير الإدارة الزراعية بمدينة الحمام بالمرور على بعض المزارع والحقول بنطاق الإدارة ولقاء المزارعين، وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة؛ للحفاظ على زراعتهم، وإرشادهم إلى بعض المعاملات الزراعية التي يجب القيام بها في هذا الوقت من العام.

جاء ذلك بحضور بعض المهندسين العاملين بإدارة الحمام للحصول على أفضل إنتاجية وأعلى جودة؛ للمساهمة في زيادة دخل المزارع وتحسين معيشته، وفي إطار استمرار المرور اليومي للمهندسين الزراعيين العاملين بديوان مديرية الزراعة بمطروح والإدارات الزراعية التابعة لها بالحقول والمزارع.