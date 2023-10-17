وكيل زراعة مطروح: نستهدف زراعة 500 فدان قمح هذا العام بواحة سيوة

قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، إنه تم توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين بمراكز الضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني بالإضافة إلى توزيع 50 طن شعير على مركز مرسى مطروح، مدعمين بنصف الثمن كمساعدة من وزارة الزراعية للمزارعين بالمنطقة الغربية لمصر.

_ زراعة ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أنه تم توزيع ٣٠ طن تقاوى قمح على المزارعين بمدينة سيوة حيث نستهدف هذا العام زراعة ٥٠٠ فدان قمح فى واحة سيوة، وهذا يعد الحدث الأول والفريد من نوعه داخل الواحة الخضراءـ مؤكدا أنه يتم تقديم الخدمات الإرشادية من خلال الإدارات الزراعية المختلفة بمدن مطروح لتقديم التوعية والإرشاد فى مجال الزراعة المطرية والتواصل مع المراكز البحثية المختلفة وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ مطروح.

_ زراعة 200 ألف فدان شعير على الزراعة المطرية

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى أن هذا العام مستهدف زراعة 200 ألف فدان شعير على الزراعة المطرية و15 ألف فدان قمح على الزراعة المطرية ايضا و17200 فدان بمركز الحمام وقري شباب الخريجين على الرى الدائم والتي تقوم المحافظة بتوريد القمح من تلك المساحة بالحمام.

وفى سياق أخر كان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على طلب المحافظة بالتسيير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بمحافظة مطروح حيث تمت الموافقة وعلى الدعم بنسبة ٥٠٪.

٢٠٠ طن شعير و١٥٠ طن قمح

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أن مديرية الزراعة حصرت حاجتها بكمية ٢٠٠ طن شعير و١٥٠ طن قمح وورد للمديرية كمية ٥٠ طن قمح و٣٤ طن شعير لمركز مطروح، وسيتم الصرف للمزارعين بسعر ٣٩٠ جنيه شيكارة الشعير زنة ٣٠ كيلو جرام و٣٠٥ جنيه شيكارة القمح زنة ٣٠ كيلو جرام.