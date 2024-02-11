أوقاف مطروح تبدأ مسابقة القرآن الكريم بجوائز قيمتها مائتي ألف جنيه 

افتتح الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف في مطروح فاعليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم التي بدأت اليوم الأحد بجميع الإدارات الفرعية والتي أقرتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح حيث رصدت لها جوائز بقيمة 200 ألف جنيه ما بين الوزارة والمحافظة وتحت رعاية وزير الأوقاف ومحافظ مطروح.

مواعيد الاختبارات والتصفيات

جدير بالذكر أن فعاليات الاختبارات الأولية مستمرة بمقرات الإدارات الفرعية من اليوم وحتى يوم الأربعاء 14-2-2024، على أن تبدأ التصفيات النهائية يوم الأحد 17-2-2024 لمن يحصل على 90٪؜ من الدرجات على أن تسلم جوائز المسابقة في ليلة القدر باحتفالية كبيرة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.