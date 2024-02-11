الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفير فرص عمل وتعيين 160 شابا وفتاة من أبناء مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

ثمن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مديرية العمل  بمطروح بالتنسيق المستمر  مع عدد من  منشآت القطاع الخاص والفنادق والقرى السياحية العاملة على أرض مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وذلك استمرارا لجهود المحافظة للقضاء على البطالة وتحقيق مزيد من  الاستقرار للشباب من أبناء المحافظة.

توفير فرص عمل

وأشار محافظ مطرو إلي أن جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل  بمطروح  نجحت خلال يناير 2024  في توفير فرص عمل وتعيين عدد 160 من الشباب، ( ذكور وإناث )، من أبناء مطروح من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل، وذلك بعد قيام مستشاري التوظيف بمديرية العمل، بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية ومنشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.

شهادات القيد المرتدة

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بالمحافظة، أن التعيين فعليا (مؤقت ودائم ) وفقا لشهادات القيد المرتدة للمديرية، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك للتيسير على الشباب ومساعدتهم في إيجاد مورد رزق لهم.

ابناء مطروح محافظ مطروح جهود مكاتب التشغيل مديرية العمل مطروح

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