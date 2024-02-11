وسط إقبال كثيف.. انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تفقد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، عددا من معاهد المنطقة؛ لمتابعة انطلاقة الفصل الدراسي الثاني 2024/2023، وسط إقبال كثيف من الطلاب.

وشهدت الدراسة في اليوم الأول انتظامًا وانضباطًا من جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد.

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات ببداية الفصل الدراسي الثاني، ولجميع القائمين على العملية التعليمية، مطالبًا من الجميع التعاون والتكاتف لتيسير السبل وتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية والإرتقاء بالتعليم الأزهري.

الالتزام بالمناهج الدراسية

وتفقد رئيس المنطقة الفصول الدراسية؛ وتناقش مع الطلاب داخل الفصول، وطالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية، لصقل مهاراتهم بجانب الحرص على تميزهم الدراسي، مشددا على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة والالتزام بالمناهج الدراسية، وتسليم كافة الكتب للطلاب، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات.

انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية

انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية

انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية

انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية

انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية