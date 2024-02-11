الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وعظ مطروح: حل 12 قضية ثأرية و700 قضية وفاق أسرى خلال 2023

الشيخ عبدالحكيم سلطان
الشيخ عبدالحكيم سلطان

قال الشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، أن المنطقة قامت خلال عام 2023 بجهد كبير لحل القضايا الثأرية، ولم الشمل والوفاق الأسري، والمصالحات في شتى القضايا التي ألمت بالمجتمع المطروحي، وذلك بتعليمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والأمين العام، والأمين العام المساعد المجمع البحوث الإسلامية.

۱۲ قضية ثارية

وأوضح سلطان، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن منطقة الوعظ، قامت بمشاركة بعض القيادات التنفيذية والشعبية، وعلى رأسهم عمدة أبناء وادي النيل، وبمساندة ومتابعة الجهات الأمنية بحل ما يقرب من 12 قضية ثارية بمحافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وواحة سيوة جنوبًا، أشهرها حادث دهس طفل بالطفطف على الكورنيش، وتعدي أحد الأطراف على الآخر بسبب التنازع على الأراضي.

قضايا الوفاق الأسري

وأشار إلى اللجنة قامت أيضا بحل ما يقرب من 700 قضية من قضايا الوفاق الأسري بين أفراد الأسرة من محافظة مطروح، والعمل على استقرار الأمن بالمحافظة، فإن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، كما قمنا بتقريب وجهات النظر وحل الأمور في قضايا التحكيم بمحكمة الأسرة فيما يقرب من 500 حالة حتى انتهى عدد من قضايا الخلع بالصلح والرجوع إلى بيت الزوجية.

 

 

مدير عام وعظ مطروح القضايا الثأرية الوفاق الأسري والمصالحات المجتمع المطروحي مطروح

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