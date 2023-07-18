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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعانق العمائم في مطروح.. علماء الأزهر والعمد والمشايخ يعملون بيد واحدة لفض النزاعات

علماء الأزهر والعمد
علماء الأزهر والعمد والمشايخ في مطروح

قال الشيخ عبد الحكيم سلطان، مدير الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة مرسى مطروح، إن لجان الفتوى التابعة للمنطقة تحت مظلة شيخ الأزهر الشريف، والتي تضم لجنة الفتوى الرئيسية ولجان فرعية بمراكز المحافظة والتي تعمل طوال أيام الأسبوع للإجابة على أسئلة المستفتيين والتيسير عليهم في فتاوى العبادات والمعاملات وقضايا المواريث من خلال نخبة مختارة من علماء الأزهر الشريف.

وأضاف سلطان، أن الأزهر الشريف يشارك مجلس العمد والمشايخ في حل النزاعات والمشكلات المجتمعية وكثيرا ما يتم اللجوء للجان الأزهر حتى يتم استفتاءها في الأمور الشرعية.

ولفت إلى أن مجلس العمد والمشايخ بمطروح دائما يشيد بدور الأزهر في دعم جهود مواجهة المشكلات المجتمعية في عدد من اللقاءات الإعلامية، مضيفا أن هناك 10 لجان شرعية يشارك فيها للأزهر لحل المشكلات المجتمعية، وتمر المشكلة بمراحل متنوعة وتدريجية وجلسات مع الأطراف المتنازعة حتى الوصول للحل النهائي، كمشكلات الأراضي والمواريث والخلافات الأسرية والنزاعات المجتمعية.

وأوضح أن المنطقة الأزهرية بمطروح لها لجنة المصالحات تعمل على رأب الصدع وإنهاء الخصومات الثأرية والخلافات العائلية والقضاء على الفتن الطائفية تحت إشراف الأزهر الشريف وبعضوية علماء الوعظ وتتبع للمنطقة وحدة لم الشمل والتي تسعى لإنهاء الخلافات الأسرية والمشاكل بين الأزواج والعائلات للحد من عمليات الطلاق والخلافات في قضايا المواريث بهدف لم شمل الأسرة والمجتمع والتي تضم نخبة مختارة من علماء الوعظ.

ومن ناحيته، أشاد العمدة عبدالمنعم إسرافيل المتحدث باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"،  بجهود رجال الأزهر بالمحافظة، لافتًا أن مجلس العمد والمشايخ عبارة عن جمعية عمومية مكونة من العمد والمشايخ ويتولي كل عام عمدة لرئاسته من قبائل "الجميعي، القطعاني، علي أبيض، علي أحمر، السننة".

وأوضح أن مجلس العمد والمشايخ يشارك في جميع الأحداث فضلًا عن مهمته الرئيسية وهي فض المنازعات وتلبية مطالب المواطنين من خلال للتواصل مع الأجهزة التنفيذية.  

وأضاف أنه في حالة وجود نزاع بين الأهالي ويلجأ احد أطراف النزاع لمجلس العمد والمشايخ يتم تقديم طلب وتقوم اللجنة المشكلة بفحص المستندات والاستماع لشهادة الشهود والمعاينة علي الطبيعة للوصول لحقيقه الشكوى أو النزاع.

وأشار إلى أنه  يتم تحديد المشكلة ووضع الحلول وبناء عليه يتم صدور القرار من أعضاء اللجنة المشكلة ثم عرضه على رئيس مجلس العمد والمشايخ  لاعتماده ثم تسليمه لطرفي النزاع لتنفيذ الحكم والذي يتضمن الحل بين الطرفين

وأكد المتحدث باسم مجلس العمد والمشايخ بمطروح، أن لجنه فض المنازعات في مجلس العمد والمشايخ تشارك في حل النزاعات في كافة المحافظات "حين نستدعى لحل المنازعات واللجوء للعرف نكون متواجدون جميعًا".

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