وكيل "زراعة مطروح" يتفقد مزرعة زيتون متضررة.. ويوجه بدعمها

تفقد المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، يرافقه لجنة من إدارتي الإرشاد والمكافحة، مزارع التين والزيتون بقطاع غرب مطروح.

الاستماع للمزارعين

واستمع وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى المزارعين بمنطقة أم الرخم، موضحًا أنه كان توجد إصابة بإحدى مزارع الزيتون وتم تحديد نوع الإصابة وطريقة العلاج ونوع المبيد، وسيتم بدء العلاج بحضور مهندسين المكافحة بالإدارة الزراعية بمطروح.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بـمطروح أن جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة التواصل الدائم والمستمر مع المزارعين والتركيز على العمل الميداني، وتقديم الدعم الفني وإرشاد للمزارعين.

وفي سياق آخر كان قد أعلن المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة في محافظة مطروح، في بيان إعلامي سابق له، عن زراعة ٣ حقول إرشادية لمحصول الشعير، فى إطار التعاون البناء والمستمر بين مركز البحوث الزراعية ممثلًا فى "قسم بحوث الشعير" ومديرية الزراعه بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي.

وأوضح أبوالكمال أنه جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور شريف إسماعيل عباس، المسئول عن زراعة البرامج البحثية والحقول الإرشادية، والمهندس محمد رفاعي أبوالذهب، مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وعدد من المهندسين إخصائي محصول الشعير بمختلف الإدارات الزراعية التابعة للمديرية.

اختيار الحقول الإرشادية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمطروح، أنه تمت مناقشة كيفية اختيار الحقول الإرشادية والمواقع البحثية للشعير، وتقديم الدعم الفنى للمزارعين، وتشكيل لجنة لمعاينة تلك المواقع وتحديدها.

توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة

وأشار المهندس أحمد يوسف، إلى أنه تم توزيع 200 طن تقاوي قمح مخفضة بنصف الثمن على المزارعين بمراكز الضبعة ومطروح والنجيلة وسيدي براني، بالإضافة إلى توزيع 50 طن شعير على مركز مرسى مطروح، مدعمين بنصف الثمن كمساعدة من وزارة الزراعية للمزارعين بالمنطقة الغربية لمصر.