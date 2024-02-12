تعلية جسر بركة بهي الدين للحفاظ الزراعات والمباني المجاورة بسيوة

قال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تلقى استغاثة من أحد المواطنين بقرية بهي الدين تفيد بأن الجسر الموازي للمصرف العمومي الخاص ببركة بهي الدين أوشك على الانهيار، حيث تم الدفع بلجنة إلى موقع الحدث بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز والدكتور محمد شامة وكيل إدارة الري والصرف بسيوة وملازم أول كريم إبراهيم ممثل الهيئة الهندسية وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين والإدارات المعنية بديوان مجلس مدينة سيوة ومسؤول الصرف الزراعي بسيوة.

_تعلية وتدعيم جسر بركة بهي الدين

وأوضح أنه تم متابعة أعمال تعلية وتدعيم جسر بركة بهي الدين، والطرق المؤدية إلى المزارع بالمناطق المحيطة بالبركة، وذلك تحت إشراف الهيئه الهندسيه والإدارات المعنية بإدارة الري والصرف حفاظًا على الزراعات والمباني السكنية المجاورة لها من ارتفاع منسوب مياه البرك خاصةً بعد زيادة سرعة الرياح والتقلبات الجوية غير المستقرة، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجميع.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين بنطاق المدن والمراكز.

وفي سياق أخر، كان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، محطة الرافع الرئيسية رقم 2 لمشروع الصرف الصحي بسيوة، والذي بافتتاحها يبدأ تشغيل أول شبكة صرف صحي بسيوة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس أحمد نصر مدير الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة والمهندسة معالي أحمد سلامة مدير أعمال تنفيذ المحطة وعدد من مشايخ وعواقل سيوة.

مشروع الصرف الصحي المتكامل

وأوضح المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات، أن محطة الرفع الرئيسية رقم 2 سيوة تعتبر محطة الرفع الرئيسيه رقم 2 ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة الذي يتكون من 16 محطة، ورفع محطة معالجة ثانية بطاقة 18 ألف م٢ / يوم، بشبكات انحدار بطول 100 كيلومتر، حيث تخدم شبكات محطة الرفع نحو 40% من المدينة منها منطقه السوق ومنطقة أبو الليف ومنطقة السلام وتستقبل صرف محطات الرفع الفرعية رقم 3 بمنطقة سيدي رحيم ومحطة رقم 4 منطقة أغورمي ومحطة رقم 10 بمنطقة الكيلو 3 ومحطة رقم 11 بمنطقة الطبو، ومحطة رقم 16 منطقة أبو بكر الصديق، وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 85 مليون جنيه.