"حماة الوطن" بمطروح: الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية

أكد النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والجميع على قلب رجل واحد بشأن تأييد القيادة السياسية وكامل الدعم لما يراه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته للصراع الجاري والتصعيد على الأراضي الفلسطينية، والشعب يدعم موقف الدولة المصرية وأى إجراءات وتدابير يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي لمصر.

الاصطفاف الوطني

وأضاف النائب عيسي أبوتمرعضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الاصطفاف الوطني جاء وقته، ومطلوب من كل مصري الوقوف صفًا واحدًا في هذه اللحظات والأوقات العصيبة على الدولة المصرية لمواجهة الأزمات، وفي ظل الظروف التي تشهدها المنطقة حاليًا بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بفلسطين وجرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين.



مساندة الشعب الفلسطيني

وأشاد أمين حزب حماة الوطن بمطروح بدور مصر التاريخي وجهد القيادة السياسية المصرية في تأمين ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر قيادة وشعبًا تؤكد كل يوم بما لا يدع مجالًا للشك ثبات موقفها من القضية الفلسطينية وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة، مشددًا على أنه لا أحد يزايد على دور مصر التاريخي لمساندة الشعب الفلسطيني الذي تصدي لمماطلة الجانب الإسرائيلي بدخول المساعدات لقطاع غزة، حيث قامت الدولة المصرية بإدخال أكبر كميات من المواد الغذائية من أموال الشعب المصري، وما زالت تقف بجانب الشعب الفلسطيني ضد مخطط إسرائيلي يهدف إلى الضغط على مصر للقبول بتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين، لافتًا إلى أن مصر حريصة كل الحرص على إقامة الدولة الفلسطينية.

وثمن أمين حزب حماة الوطن بمطروح ثبات الموقف المصري الذي انعكس على تغير آراء حكومات وتكثيف دعوات المجتمع الدولي العالمي، لضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، فضلًا عن الدفع نحو إيقاف الحرب والتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.



ويؤكد النائب عيسى أبوتمر أن أبناء مطروح حماة الوطن من بوابتها الغربية خلف القيادة السياسية، ونعاهدكم بأن نكون على قلب رجل واحد وداعمين فيما يتم اتخاذه لحماية الأمن القومي لمصر في وقت تاريخي تشهد فيه المنطقة مخاطر كبيرة على الأمة العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني الصامد.