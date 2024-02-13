الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«ابتكر لتتعلم».. مطروح الأزهرية تنظم مسابقة لإنتاج أفضل وسيلة تعليمية تفاعلية

رئيس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية

أعلنت إدارة الوسائل التعليمية، بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مسابقة « ابتكر لتتعلم»، لإنتاج افضل وسائل تعليمية مبتكرة لخدمة المناهج الدراسية المقررة في كافة المواد على مستوى المراحل المختلفة، بجميع الإدارات التعليمية.

_ مواهب الطلاب العلمية

وقال  أحمد عبد البارئ، مدير إدارة الوسائل التعليميه بالمنطقة الأزهرية، إن الهدف من المسابقة هو إبراز مواهب الطلاب العلمية التي تحول موضوعات المناهج الدراسية النظرية المجردة إلى وسائل تعليمية تفاعلية يمكنها المساهمة في بناء وتطوير العملية التعليمية في جميع المناهج الدراسية، باستخدام موارد البيئة المحيطة، وإعادة تدويرها، كذلك بث روح المنافسة والتعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد لإنتاج وسائل تعليمية متطورة لحل مشكلات التعليم.

_ شروط المسابقة

وأكد أحمد عبد البارئ، أن شروط المسابقة تتمثل في: 
١- ابتكار وسيلة تعليمية ذات فكرة إبداعية وإضافة جديدة تتميز بالحداثة وتخدم المناهج الدراسيه.
٢- السماح لطالبين أو أكثر بالاشتراك في وسيلة تعليمية واحدة كفريق.
٣- أن يكون الطالب أو الفريق قادرا علي المناقشة للفكرة العلمية للوسيلة، والهدف منها وطريقة تصميمها وتصنيعها والأدوات المستخدمة.
٤- أن تكون الوسيلة سهلة الحمل والاستخدام.
على أن يتم تسليم الوسائل التعليمية نهاية الأسبوع المقبل لتقيمها وإعلان الفائزين.

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عن أهمية تلك المسابقات، لتشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع في إنتاج الوسائل التعليمية قليلة الكلفة،  والمساهمة في تطوير الوسائل التعليمية، وتحسين مواصفاتها الفنية، ورفع كفاءة أدائها، لتحقيق التعلم بجوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم، مشيرا إلى رصد ثلاث جوائز لأفضل وسيلة تعليمية، وتنفيذ معرضا بكل إدارة تعليمية  لعرض الوسائل المنفذة نهاية فبراير الجاري.

إدارة الوسائل التعليمية منطقة مطروح الأزهرية ابتكر لتتعلم إنتاج افضل وسائل تعليميه مبتكرة المناهج الدراسية

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