محافظ مطروح يوجه بتقديم الخدمات العاجلة لمصابى حادث تصادم أتوبيسين بالضبعة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الثلاثاء تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث تصادم أتوبيسين بالضبعة أسفر عن إصابة ١٦ شخصا تم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي، موجها بتقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية العاجلة والاطمئنان على المصابين.

_ الإسعافات الأولية

من جانبه، توجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لمستشفى الضبعة المركزي لمتابعة تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث.

_ تصادم أتوبيسين

وكانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتصادم أتوبيسين الساعة ٧:٢٠ صباح اليوم بمنطقة الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي، وتبين أن معظم الإصابات كدمات وسحجات وجارى تقديم كافة الإسعافات الطبية.