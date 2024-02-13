وكيل "شباب مطروح": يعلن استكمال تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى"

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، باستكمال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بإجمالى 5 ورش تدريبية، علمًا بأنه تستمر فعاليات كل ورشة على مدار يومين متتاليين.

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

وأوضح وكيل شباب ورياضة مطروح أن وزارة الشباب والرياضة تدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، إيمانًا منها بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الإستثمار فيهن هو الإستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

وأكد أنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" داخل مراكز الشباب كخطوة مهمة في سبيل تمكين الفتيات في مصر، وتساهم في توعية الأهالي بأهمية تمكينهن والتوعية بأهمية ذلك، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في هذا التمكين.

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

يأتى ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبرعاية من السيدة انتصار السيسي سيدة مصر الأولي، التي أُطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى"، بمراكز شباب محافظة مطروح وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وراندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمانى الطلائع والشباب، وتحت إشراف إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومحمود الغمرى مسئول البرلمان، والدكتورة هبة الراوى المنسق الفنى للبرنامج.

وفي سياق آخر كان قد أعلن الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، عن عقد اجتماع مع مجلس إدارة مركز شباب مطروح، لبحث التطوير المستمر بالمركز.

بحث الفرص الاستثمارية

وأوضح عبدالعزيز أنه تم، خلال اللقاء، بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمركز للبدء في عدد من المشروعات التي سوف تعود بالنفع على المركز وأعضائه، بالإضافة إلى بحث إنشاء حمام سباحة بالمركز وتجهيزات قاعة المؤتمرات بالمركز، التي يتم تطويرها ضمن الخطة الإضافية للمديرية والعديد من المشروعات الأخرى.