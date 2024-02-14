الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح تبحث ضخ كميات إضافية من الغاز

اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم

استقبل اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس برفقه كل من المهندس علاء عبدالله، مدير عام العمليات وشريف خيري، مقلد مدير عام العلاقات العامة، وبحضور المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح.

وتمت مناقشة العمل على استقرار وضخ كميات إضافية من الغاز للمحافظة، مع التأكيد على عدم وجود أي مشاكل أو شكوى في توفير أسطوانة البوتاجاز خلال فصل الشتاء، وبما يستوعب الزيادة السكانية والإقبال على المحافظة مع ما يتم من مشروعات قومية وتنموية يعمل بها آلاف العمال من أبناء مطروح والمحافظات المجاورة بهدف توفير كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لمطروح (خاصة خلال فصل الشتاء)، وذلك عن طريق زيادة الحصة الشهرية المقررة لسد احتياجات المواطنين ومنع حدوث أي اختناقات وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ووضع حلول على أرض الواقع، بما يتماشى مع سياسة الدولة والقيادة السياسية بدعم السلع ومنها أسطوانات البوتاجاز.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والاطمئنان على توافر المواد والسلع الأساسية بالكميات الكافية لسد احتياجات ومطالب المواطنين، وبما يستوعب الزيادة السكانية والإقبال على المحافظة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والهيئات المعنية.

محافظة مطروح توفير أسطوانة البوتاجاز مطروح ضخ كميات إضافية من الغاز سد الاحتياجات والمطالب

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