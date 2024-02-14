"حماة الوطن" بمطروح: حل 141 شكوى للمواطنين بـ 4 قطاعات حكومية

واصل حزب “حماة الوطن” بمطروح استقبال وتلقي شكاوى المواطنين من خلال أمانة الأزمات والكوارث بالحزب في قطاعات الكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والإنارة والنظافة.

وتم استقبال وحل وابلاغ عن أكثر من 141 شكوى خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

_ أمانة الازمات والكوارث

وقال عيسي أبوتمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن أمانة الأزمات والكوارث بالحزب، استقبلت بلاغات أكثر من 141 شكوى خلال الفترة الماضية بمناطق علم الروم والريفية والطريق الدولي وخلف عمارات اللوكس، من خلال التواصل مع الاجهزة التنفيذية المعنية، تحت أشراف محمد سمير السعودي أمين الازمات والكوارث، بمتابعة من سعيد المغواري أمين التنظيم حزب حماة الوطن بمطروح حيث قامت أمانة الازمات والكوارث بالحزب بحل شكاوي المواطنين من خلال التواصل مع المسئولين بالمحافظة في القطاعات الخدمية وكان بيانها كالتالي:-

- حل 26 شكوي واردة بشأن أعطال في كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بمركزي مرسي مطروح والنجيلة.

- حل 29 شكوي في قطاع الصرف الصحي.

- حل 9 شكاوي خاصة بقطاع الاتصالات " التليفونات ".

-استجابة المسئولين بمجلس مدينة مرسى مطروح بشكاوي القمامة بوضع 58 صندوق قمامة في أماكنهم.

-حل 19 شكوي واردة من قطاع التربية والتعليم.

- حل شكاوي تجمعات مياه الأمطار بالمناطق السكنية.

_ الدور المجتمعي والخيري

أشار إلى أن يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب اتجاه المجتمع، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي في حل ونقل شكاوي وطلبات المواطنين في القطاعات الخدمية التي تواجه والمرافق العامة بالمحافظة في اطار التعاون البناء المثمر وايمانًا بالدور المجتمعي والخيري لحزب حماة الوطن بمطروح تجاه أهالينا في فصل الشتاء، تم إطلاق مبادرة لجمع والتبرع بالملابس المستعملة تحت عنوان " بردك بردنا " مساهمة من أعضاء الحزب ضمن الأنشطة الخيرية المقدمة من أمانة الازمات والكوارث بالتعاون مع الامانات بحزب حماة الوطن.

ووجه عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، الشكر والتقدير لكل مسئول متفاعل مع مشاكل المواطنين لتقديم الحلول السريعة العاجلة في كافة القطاعات الخدمية التي تهدف الي تحقيق خدمات للجماهير.